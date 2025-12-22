Türk Cerrahi Derneği, cerrahi eğitiminin temellerini atan, tıp camiasında derin bir iz bırakan Prof. Dr. Cemil Topuzlu'nun adına bir tören düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir köşesinden Ankara'ya gelen bilim insanlarının katıldı törenin açış konuşmasını Prof. Dr. Zafer Önen yaptı. Ardından Yazar, araştırmacı ve Televizyon yorumcusu Erol Mütercimler tarihi bir konuşması ile Haberal hocanın başarılarını anlattı.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Serdar Karaca, ödülün anlam ve önemini anlattı ve Prof. Dr. Cemil Topuzlu Özel Onur Ödülünü Prof. Dr. Mehmet Haberal'a takdim etti.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, konuşmasına "Görevimiz ülkemizi yüceltip yükseltmek. Bu görevi; ay yıldızlı Türk bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırarak yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, cerrahinin yalnızca teknik bir işlem değil aynı zamanda bir zanaat olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Cerrahi işlemler hassasiyet gerektirir. Cerrah bir zanaatkardır. " diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 9-10 Mart 2026'da Ankara'da düzenleyeceği Amerikan Cerrahlar Koleji Kongresine de meslektaşlarını davet etti. Haberal, Cerrahiyle ilgili bir de bilimsel sunumunu yaptı. Ve Türk Cerrahi Derneği'ne teşekkür etti.