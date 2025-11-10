İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Başsavcılık koordinesinde yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş. Başkanı Fatih Saraç’ın da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı’nın tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmada hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Baran Karaman, Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Ufuk Tatlıcan ve diğer isimlerin de yer aldığı öğrenildi. Fatih Saraç ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Umut Eken, Almanya’dan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aynı dosyada hakkında tutuklama kararı bulunan Turgay Ciner’in ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Başsavcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152’sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği” yönündeki açıklamasının ihbar kabul edildiği aktarıldı.

Açıklamada, hakemlerin kamu görevlisi statüsünde olmaları sebebiyle bahis faaliyetlerinin görev gereklerine aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında şike ve müsabaka sonucunu etkileme iddialarının da soruşturulduğu bildirildi.