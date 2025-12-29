Ticaret Bakanlığı, son 4 gün içinde 30 büyükşehirde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 265 marketin kontrol edildiğini, incelenen 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketinden 7 bin 233’ünde mevzuata aykırılık tespit edildiğini açıkladı. Aykırılık belirlenen ürünler hakkında idari işlem başlatılırken, dosyalar Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.
30 Büyükşehirde,December 28, 2025
Sadece 4 günde.
Sadece market denetimlerinde.
✅ 5.265 market denetlendi.
✅ 1.209.209 ürün ve fiyat etiketi tek tek incelendi.
✅ 7.233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldı ve Haksız Fiyat Artışı Değerledirme Kurulu’na sevk… pic.twitter.com/yQWFaMqWCk
Muhabir: Haber Merkezi