1-İlçemiz Çağlayan Mahallesinde bulunan 1 adet kafeterya ve restoran amaçlı taşınmaz ve Çiğiltepe Mahallesinde bulunan 1 adet iş yeri amaçlı taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 07.01.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Mamak Belediye Başkanlık Binası 7. kat Encümen Salonunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

2-Yukarıda adresi yazılı olan kafeterya ve restoran, iş yerine ihalesine ait muhammen bedel, geçici teminat tutarı, ihale günü ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3-Söz konusu ihaleye katılabilmek için muhammen bedele ait geçici teminat tutarı ile şartname bedeli 06.01.2026 tarihi saat 16.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak Ödenti Belgesi ile Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Bu saatten sonra yatırılan teminatlar geçersizdir.

4-Söz konusu ihaleye konu kafeterya ve restoran, iş yeri ihale şartnamesi ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira İşleri Biriminden görülebildiği gibi ayrıntılı bilgi alınabilir. İhaleye ait şartnameler, bedel karşılığı verilecektir.

5- İhaleye katılacak olan;

Gerçek kişiler:

T.C. Numaralı Kimlik Belgesi ve Fotokopisi, Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belge, Tebligat için Türkiye’de adres göstermek, İhaleye katılmakta yasaklı olmadığını gösterir belge, Adli Sicil Kayıt Belgesi, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur” yazısı, Geçici Teminat Bedeli Ödeme Makbuzu.

Tüzel Kişiler:

Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ait belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ve imza sirkülerini vermeleri gerekir. İhaleye katılmakta yasaklı olmadığını gösterir belge, Vergi Levhası fotokopisi, Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğu dernek veya kurumdan), Geçici Teminat Bedeli Ödeme Makbuzu, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur” yazısı, Katılımcının dernek, vakıf, federasyon vb. olması halinde; Yetkili kişinin T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi ve ihaleye katılacağına dair Yönetim Kurulu Kararı.

3. Ortak İhaleye Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişiler:

2. maddede sayılan belgelerin yanında noterden aldıkları ortaklık belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.



SIRA NO ADRES İŞ YERİ YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) % GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ SÜRE 1 Çağlayan Mahallesi Kafeterya ve Restoran 1.200.000,00-TL 36.000,00-TL 2.000,00-TL 07.01.2026 14.00 3 YIL 2 Çiğiltepe Mahallesi İş Yeri 120.000,00-TL 3.600,00-TL 2.000,00-TL 07.01.2026 14.10 3 YIL



İLAN OLUNUR.

