Çankaya Belediyesi, 1–12 yaş arası çocukların oyun yoluyla öğrenmesini desteklemek amacıyla kurduğu Oyuncak Kütüphanesi’nde yeni dönemi başlattı. Kütüphanede çocuklar, yaş gruplarına uygun, eğitici ve güvenli oyuncaklarla hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Paylaşmayı ve Dayanışmayı Öğreniyorlar

Çukurambar Öğretmenler Caddesi’ndeki Uğur Mumcu Parkı içerisinde hizmet veren kütüphane, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimini desteklerken, yeni bilgiler keşfetmelerine olanak sağlıyor. Çocuklar, oyunlar aracılığıyla aynı zamanda paylaşmayı ve dayanışmayı da öğreniyor.

Kütüphane Kullanım Detayları

Oyuncak Kütüphanesi, salı, çarşamba, cuma ve cumartesi 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Pazar günleri kapalı olan kütüphanenin temizlik ve bakımları ise pazartesi ve perşembe günleri yapılıyor. Ebeveynler, hafta içi her gün ve cumartesi günü kütüphaneye bizzat başvurarak randevu alabiliyor. Çocuklar, yaş grubuna uygun gün ve saatlerde 1 saat boyunca kütüphaneden yararlanabiliyor.