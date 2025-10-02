Burdur'da Alper Ekici (61) kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Burdur merkez Gazi Caddesi'nde bulunan bir otelin çalışanları odasından su sesi geldiğini fark ettikleri Alper Ekici'yi telefonla aradı ancak ulaşamadı. Vanadan suyu kesen çalışanlar, Ekici'nin odasından herhangi bir ses gelmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı odaya giren sağlık ekipleri Ekici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekici'nin kalp krizi sonucu öldüğü değerlendiriliyor. Ekici'nin cenazesi morga götürüldü.