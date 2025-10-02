M. UMUT KARAKÜLAH

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başta amfiler olmak üzere tuvaletler ve bazı birkaç toplu kullanım alanında sıkıntılar yaşandığı iddia edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİR NUMARALI TERCİHİ İDİ

YKS’ de en iyi sıralamaları yapmış öğrencilerin tercih ettiği Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ders işlenmesine yönelik ortamın bile oluşturulamadığı, dersliklerin ve tuvaletlerin pis olduğu ve muhtelif zamanlarda su bastığı öğrenciler tarafından ifade edildi.

150 öğrencinin bulunduğu dersliklerde mikrofonların çalışmadığı, bundan dolayı sadece en öndeki öğrencilerin hocayı duyabildiği belirtilirken, Prekliniklerde hiçbir aletin düzgün çalışmadığı ve çok eski olduğu dile getirildi.

Bu ve benzeri birçok sıkıntının olduğu okulda öğrencilerin verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı bulamadıkları iddia edildi.