Sümer TAŞKIRAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) geçtiğimiz günlerde vefat eden 19. Dönem Milliyetçi Çalışma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için devlet töreni düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şendiller’in cenazesi, TBMM Tören Salonu’nda yapılan programın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Saygı duruşu ve duaların ardından Şendiller’in naaşı cenaze aracına konuldu. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Eski Başkanı Bülent Arınç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, eski siyasetçiler ve merhumun ailesi katıldı.

Törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şendiller ile uzun yıllara dayanan dostluklarını vurgulayan Dervişoğlu, “Ökkeş Şendiller benim çok eski bir dostumdu. Yarım asırlık bir dostluğumuz vardı. Mekânı cennet olsun. Beklenmedik bir ölüm oldu ama ölüm hepimizin yaşayacağı bir hakikat. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum” dedi.

Dervişoğlu ayrıca, Meclis açılışında Cumhurbaşkanı ve siyasi liderlerle bir araya gelmesine ilişkin gündeme yansıyan tartışmaları da değerlendirdi. Bazı medya organlarında söz konusu görüşmenin “zirve” olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Dervişoğlu, “Ben ameliyat geçirmiştim, Cumhurbaşkanı da bunu bilmiyormuş, geçmiş olsun dileklerini iletti. Orada yüzlerce milletvekili vardı, hepimiz birbirimize iyi dileklerde bulunduk. Bunun adı zirve değil, olsa olsa zırvadır. Türk siyasetinde kutuplaşmadan rahatsızlık duyduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Bu tür törenler siyasi tansiyonu düşürür” ifadelerini kullandı.