Sümer TAŞKIRAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı nedeniyle Meclis Tören Salonu’nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi.

Her Meclis açılışında geleneksel hale gelen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu programa katıldı.

Resepsiyona renk katan bir diğer detay ise sanatçı Mustafa Keser’in seslendirdiği “Bir İhtimal Daha Var” şarkısı oldu.

CHP'NİN KATILMAMA KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem Genel Kurul açılışına hem de resepsiyona katılmama kararı alması, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Katılımcıların çoğu, bu tavrın “demokrasi adına bir eksiklik” olduğunu ifade etti. Özellikle “terörsüz Türkiye” projesinin tartışıldığı bu dönemde CHP’nin tavrı eleştirildi.

ADEM ERDAĞI: CHP'NİN BU TAVRI DEMOKRASİYE ZARAR VERİYOR

Resepsiyona ilişkin SONSÖZ’e değerlendirmelerde bulunan World Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Adem Erdağı, gazetecilerin sorumluluğuna dikkat çekerek, “Bizler gazeteciler olarak niyet okumaktan ziyade gördüklerimizi, hissettiklerimizi yazmakla sorumluyuz. Doğruları yazarak toplumu yanlış yönlendirmemiş oluruz. Bu da ülkemiz için önemli bir hizmettir. 30 yıldır takip ettiğim Genel Kurul toplantılarının ülke geleceğine yön verdiğini biliyorum. CHP’nin kritik zamanlarda böyle kararlar alması, demokrasi adına yanlış bir tavırdır. CHP’nin bu ülkeye, bu ülkenin de CHP’ye ihtiyacı var. Kurucu irade olduklarını vurgulayan bir partinin kritik anlarda masadan kalkması hem partiye hem de ülkemize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.