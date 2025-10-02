SÜMER TAŞKIRAN

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı sonrasında SONSÖZ’e özel değerlendirmelerde bulundu. Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmada “barış, kardeşlik ve birlik” mesajlarının öne çıktığını vurguladı.

"BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI ÇOK KIYMETLİYDİ"

Sinan Burhan, Meclis açılışında yapılan konuşmanın tarihi önemde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız gerçekten muhteşem bir konuşma yaptı. Özellikle barışa, kardeşliğe ve bölge halklarının birlikteliğine yaptığı vurgu çok kıymetliydi. Bu sadece AK Parti’nin, MHP’nin değil, 86 milyonun ortak meselesidir. Çünkü memlekette şehit gelmeyen ilçemiz, kasabamız, köyümüz kalmamıştır.”

"BAHÇELİ'YE MESAJ, DEM PARTİ'YE TEŞEKKÜR, GÖRÜŞME SÜRPRİZ OLDU"

Burhan, konuşmada yer alan kritik detaylara dikkat çekerek “Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik mesajları sürpriz oldu. Yine DEM Parti’ye teşekkür etmesi ve ardından DEM Parti heyetiyle görüşmesi önemli bir gelişmeydi. Hatta bu sabah Dervişoğlu’nun da bu görüşmeye katılması dikkat çekicidir. Bu, Türkiye’nin birlik süreci açısından umut verici bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KATILMAMASI CİDDİ BİR EKSİKLİK"

CHP’nin Meclis açılışına katılmama kararını eleştiren Burhan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhuriyeti kuran TBMM’nin kuruluşunda payı olan bir partinin burada olmayışı ciddi bir eksikliktir. ‘Meşruiyet vermek istemiyoruz’ diyorlar ama Sayın Erdoğan meşruiyeti 25 yıldır milletten alıyor. Milletten başka bir meşruiyet kaynağı olabilir mi?”

"CUMHURBAŞKANIMIZ KARARLILIĞIN ALTINI ÇİZDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında sadece demokrasi ve insan haklarına değil, aynı zamanda bölgesel tehditlere karşı Türkiye’nin güçlü duruşuna da işaret ettiğini belirten Burhan, “Bir taraftan demokrasi, meclis ve insan hakları vurgusu yapıldı ama diğer taraftan da bölgede Suriye’nin bölünmesine karşı kararlı bir tavır ortaya kondu. Cumhurbaşkanımız açıkça ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, bu gelişmelere izin vermez’ Bu kararlılık çok önemliydi" şeklinde konuştu.

BİR YIL ÖNCE KONUŞULAMAYANLAR BUGÜN MASADA

Türkiye’nin son yıllarda önemli bir değişim sürecine girdiğini ifade eden Burhan, umutlu mesajlar vererek, “Bir yıl önce bunları konuşamıyorduk. Bir yıl önce Suriye’de farklı dengeler vardı. Bugün ise Türkiye sahada söz sahibi. Terörle mücadelede kararlı adımlar atılıyor. Bu nedenle umutlu ve mutlu olmamız gerekir. Gerçekten iyi şeyler oluyor" dedi.