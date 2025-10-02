Olay, ilçeye bağlı Hasköy köyünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.U., Necati Sunar ve Erman Korkmaz köy meydanındaki bir dükkanda buluşup sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra İ.U. ile Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devam ettiği sırada İ.U., motosikletinin arkasında bulunan av tüfeğini aldı.

Tartışma Kanlı Sonuçlandı

Sunar, İ.U.’yu sakinleştirmek ve silahı almak isterken tüfeğin ateş alması sonucu Necati Sunar hayatını kaybetti. İ.U. daha sonra Erman Korkmaz’a da ateş etti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltı ve Soruşturma

Olayın ardından İ.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sunar ve Korkmaz’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.