Etimesgut Belediyesi’nin bu yıl uluslararası boyutta ikinci kez düzenlediği Kent Festivali, renkli bir açılışla başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların katılımıyla gerçekleşen festival, iki hafta boyunca ilçeyi sanat ve kültürün merkezi haline getirecek.

Açılışın sabahında belediye önünde toplanan bando takımı, hareketli ezgileriyle coşkuyu artırdı. Belediye önünden başlayan kortej yürüyüşü, caddelerden ve sokaklardan ilerleyerek festival havasını tüm ilçeye yaydı.

Açılış programına; Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP PM Üyesi Melisa Uğraş ile Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, İhsan Bahri Bellek, Taylan Özgüven ve Ebru Keyvan katıldı.

Festivalin açılış etkinliği, Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun özel gösterisiyle gerçekleşti. Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu’nun sahnelediği “Kuşkondu Müzikali” izleyicilerle buluştu. Aristophanes’in klasik eseri Kuşlardan uyarlanan oyunu, Kent Tiyatrosu Kreatif Koordinatörü Erdal Ozan Metinsahneye taşıdı. Müzik ve şarkı sözleri ise Onur Ali Yüce’ye ait.

Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde başlayan açılış, fuaye alanındaki kokteyl ile başladı. Davetliler burada sanat ve kültür üzerine sohbet ederken, ardından salonu dolduran seyirciler festivalin açılış oyunu olan Kuşkondu Müzikali’ni izledi. Renkli müzikleri ve güçlü sahne performansıyla seyirciyi kahkahadan sorgulamaya, hayalden gerçeğe taşıyan oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Festivalin açılışında konuşan Başkan Beşikcioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimizde oyuncularımızı sizlere emanet etmiştik. Bugün görüyorum ki, kent tiyatromuza sahip çıkan bilinçli yurttaşlarımız var. Geldikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Oyunumuzda emek veren tüm arkadaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum.”