Sincan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji üssü Bilim Sincan, gençleri bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşturmak için büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Fatih Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Sincan Bilim Şenliğikapsamında 28 farklı atölye kuruldu.

Mini roket fırlatma gösterilerinden öğretici atölyelere, bilim yarışmalarından 10D sinema deneyimine kadar birçok etkinlikte öğrenciler hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca BTİDER Tırı aracılığıyla öğrencilere güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programa; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan ve BBP Sincan İlçe Başkanı Ertan Yıldırım katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Murat Ercan, şenlik süresince 12 ila 15 bin ziyaretçiyi ağırlamayı beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Burası Sincan’ın Bilim Merkezi. Yılda yaklaşık 40 bin kişi Bilim Sincan’ı ziyaret ediyor. Son iki yılda 80 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu ilgi katlanarak devam ediyor. İnovatif yaklaşımımızla Cumhurbaşkanımızın başlattığı teknoloji hamlesine katkı sağlıyoruz. Burada yetişen gençler, geleceğin bilim insanları olacak. TEKNOFEST rüzgarı Türkiye’yi sarıp sarmalıyor, TEKNOFEST gençliği hızla büyüyor.”

Konuşmaların ardından Başkan Ercan ve beraberindeki protokol, stantları gezerek öğrencilerin projelerini yerinde inceledi.

Sincan Bilim Şenliği, 2-3-4 Ekim tarihlerinde Fatih Fuar ve Kongre Merkezi’nde bilim meraklılarını ağırlamayı sürdürecek.