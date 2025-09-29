Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada, başkentin bazı ilçelerinde su kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Keçiören, Yenimahalle ve Mamak başta olmak üzere birçok ilçede suya erişim sağlanamaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

ASKİ’den yapılan ilk açıklamada, kente verilen suyun debisinin düşürüldüğü, bunun da barajlardaki su seviyesindeki azalma nedeniyle zorunlu hale geldiği belirtildi. Debi düşürülünce özellikle üst kotlardaki mahallelerde suya erişim sağlanamıyor. Bu durum sosyal medyada yoğun eleştirilere yol açtı.

"6 saattir 'Platform' filmindeki gibi bir hayat yaşıyoruz"

Bir vatandaş Keçiören’den yaptığı paylaşımda, "Keçiören'de son 6 saattir 'Platform' filmindeki gibi bir hayat yaşıyoruz. Alt kotlar hayvan gibi sömürdüğü için suyumuz yok. Teşekkürler ASKİ!" diyerek tepkisini dile getirdi.

ASKİ daha sonra yaptığı açıklamada ise, bazı bölgelerdeki su kesintilerinin aynı zamanda planlı bakım-onarım çalışmalarıyla da ilgili olduğunu ifade etti. Bu durum, vatandaşlar arasında kafa karışıklığına yol açtı. Zira susuzluk çeken birçok kişi, bakım çalışmaları mı yapılıyor yoksa su mu tükendi, sorusuna net bir yanıt alamadıklarını belirtiyor.