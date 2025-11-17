Etiyopya’nın güneyindeki Omo bölgesinde görülen şüpheli vakalar, yapılan laboratuvar incelemelerinin ardından Marburg virüsü hastalığı olarak doğrulandı. Açıklamalara göre 9 kişi karantinaya alındı. Ülkede ilk kez tespit edilen bu virüs, sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Yetkililer, bölgedeki hastaların izole edildiğini, temaslı takibinin başladığını ve DSÖ ile koordineli şekilde saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Virüsün tehlikeli olmasına rağmen, şu an için hızlı yayılma göstermediği ifade ediliyor.

Marburg virüsü nedir?

Marburg, Ebola’ya yakın bir aileye ait, ağır seyreden bir kanamalı ateş hastalığına yol açan virüs türü. İnsanlara çoğunlukla meyve yarasalarından geçiyor. Daha sonra enfekte kişilerin vücut sıvıları ya da kontamine olmuş eşyalar üzerinden insandan insana bulaşabiliyor.

Belirtileri neler?

Marburg virüsü genellikle aniden başlayan yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik ve ilerleyen günlerde iç-dış kanamalarla kendini gösteriyor. Tedavisi yok; hastalara destekleyici bakım uygulanıyor.

Yayılım riski ne durumda?

Uzmanlar, ölüm oranının yüksek olmasına rağmen virüsün yayılım hızının düşük olduğunu vurguluyor. Bu nedenle Covid benzeri küresel bir salgın beklenmiyor. Şu anki değerlendirme, “bölgesel düzeyde kontrol edilebilir bir durum” yönünde.

Türkiye için risk var mı?

Sağlık otoriteleri, direkt bir tehdit olmadığını ancak Afrika’daki bu tür vakaların erken uyarı sistemleri açısından önem taşıdığını belirtiyor. Uzmanlara göre panik gerekmiyor, gelişmeleri takip etmek yeterli.