Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya'nın işgalinin ilk günlerinden itibaren Yunanistan, barışın mümkün olabileceği koşullara ulaşabilmemiz için Avrupa ve diğer ortaklarla çalışarak bize yardımcı oldu. Desteğiniz ve bağlılığınız bizim için değerli. Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yaptığımız görüşmede, bu kış dönemi için Ukrayna'ya doğal gaz tedariki konusunda bir Niyet Mektubu imzalandı. Ukrayna'daki çoğu enerji santrali, gaz üretim tesislerimiz ile termik santrallerimiz füze ve insansız hava araçlarının hedefi haline geldi. Bugün Yunanistan ile yaptığımız anlaşmalar, Ukrayna'ya gaz tedarikini sağlamak adına kış için hazırladığımız büyük enerji paketinin önemli bir parçası. Teslimatlar ocak ayında başlayacak. Hızlı tedarik anlaşmasına ek olarak, uzun vadeli anlaşmalar da mevcut. Başbakan Kiryakos Miçotakis’e, ekibine, şirketlere, bu tür anlaşmaları mümkün kılmaya ve bunları hayata geçirmemize yardımcı olan herkese minnettarım. Teşekkürler Yunanistan” ifadelerini kullandı.