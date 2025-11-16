Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından anne ve babalara yönelik bir paylaşım yaptı. Ebeveynlerin, dijital dünyanın zararlarından çocukları korumaktan sorumlu olduklarını hatırlatan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"ÇOCUKLARIMIZIN MAHREMİYETİNİ KORUMAK ÖNCELİKLE ANNE BABALARIN REHBERLİĞİYLE MÜMKÜNDÜR"

"Gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da güvenlik bir tercih değil, gerekliliktir. Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür. Farkındalığı yüksek dijital ebeveynlerle çocuklarımıza bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırıyor, çevrim içi platformlardan sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken telefonu elimizden bırakmayı da unutmuyoruz."

Gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da güvenlik bir tercih değil, gerekliliktir.



Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür.



Farkındalığı yüksek dijital ebeveynlerle çocuklarımıza bilinçli… pic.twitter.com/m9d4CVRVbL — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) November 16, 2025