Tarım ve Orman Bakanlığı, daha yeşil bir vatan toprağı için harekete geçti. Bu kapsamda 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nde 1 milyon 280 bin vatandaşımızın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fidan dikimine dair sosyal medya platformu X üzerinden şu bilgileri verdi:

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER"

"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nde 1 milyon 280 bin vatandaşımızın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturarak yeni bir rekora imza attık. Aynı gökyüzü altında, aynı toprağa umut ektik… Bu büyük seferberliğe gönülden destek vererek fidanını toprakla buluşturan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkürler."

🌱 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nde 1 milyon 280 bin vatandaşımızın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturarak yeni bir rekora imza attık.



🌿 Aynı gökyüzü altında, aynı toprağa umut ektik…



🌳 Bu büyük seferberliğe gönülden destek vererek fidanını toprakla… pic.twitter.com/PTf7PCuNBt — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 16, 2025

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜNÜN AMAÇLARI NELERDİR?

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nün temel amacı, Türkiye’nin orman varlığını artırmak ve toplumda çevre bilincini güçlendirmek olarak öne çıkıyor. Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle milyonlarca fidan toprakla buluşturulurken, erozyonla mücadeleye katkı sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturulması ve vatandaşların doğa koruma çalışmalarına ortak bir iradeyle katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.