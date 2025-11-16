Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis oynayan hakem ve futbolcularla ilgili açıklamaları sonrası başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir açıklama yaptı. Başsavcılık, soruşturmanın ilerleyen süreçte genişleyebileceğini belirtti.

Hakemler ve Mal Varlıkları Detaylı İnceleniyor

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın yalnızca TFF’den gelen bilgilerle sınırlı kalmadığı vurgulandı. Hakemlerin mal varlıkları, aralarındaki bağlantılar ve yönettikleri maçlarda yasa dışı bahis oynayıp oynamadıkları titizlikle inceleniyor. Her gün yeni verilerin işlendiği geniş bir bilgi havuzu üzerinden kontrollerin sürdüğü belirtildi.

Futbolcularla İlgili İddialar Takip Ediliyor

Soruşturma kapsamında futbolculara dair iddialar da yakından takip ediliyor. Başsavcılık, TFF tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgileri ve bahis iddialarına ilişkin verileri inceleyerek soruşturmayı derinleştiriyor.

Soruşturmanın Sistemli Genişleme İhtimali Bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ülke futbolunun sadece hakem ve futbolculardan oluşmadığını belirterek, elde edilecek deliller doğrultusunda soruşturmanın sistemli şekilde genişleme ihtimali bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, CMK 160. madde kapsamında özel ve kamu kuruluşlarından eksiksiz bilgi ve belgelerin temin edilerek soruşturmanın titizlikle sürdüğü ifade edildi.