Emeklinin aklında tek soru var: Yeni yılda maaşlar ne kadar artacak? 15 Kasım’a gelinmesine rağmen seyyanen zam konusunda hükümetten resmi bir açıklama gelmedi.

Ankara’da konuşulanlara göre masada birkaç farklı formül var. En düşük emekli maaşının yeniden yükseltilmesi ve herkese eşit miktarda ek zam yapılması en güçlü ihtimaller arasında gösteriliyor.

SSK ve Bağkur emeklileri, “Sadece enflasyon farkı yetmez” diyerek daha net bir artış bekliyor. Gözler şimdi yıl sonuna ve açıklanacak karara çevrilmiş durumda.