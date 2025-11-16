Adalet Bakanlığı, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand hakkında ortaya atılan tahliye iddialarını yalanladı. Bakanlık, Akand’ın cezasının 5 Haziran 2025 itibarıyla açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini, ancak tahliye edilmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, davada diğer hükümlü Çağatay Aksu hakkında; kasten öldürme suçundan müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi. Berk Akand hakkında ise kasten öldürmeye yardım etmekten 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardım etmekten 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümlerinin onaylandığı hatırlatılan açıklamada, Akand’ın kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna nakledildiği, cezasının infazının devam ettiği, tahliye edilmediği vurgulandı. Ayrıca, Akand’ın açık ceza infaz kurumundaki izni sırasında yaptığı paylaşımlar nedeniyle disiplin işlemleri uygulandığı ve kapalı ceza infaz kurumuna naklinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu kişi hakkında tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlarda bulunanlar hakkında TCK 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirdi.