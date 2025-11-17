Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) öğrencilerin ara tatilde kaliteli vakit geçirmesi için, Cemre Parkı Kişisel Gelişim Merkezinde iki gün süren "“Öğrenci Adım Adım Gelişim Programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte Bana iyi gelen renkler, Motivasyon haritası, Anahtarlık ve Bileklik atölyesi gibi el becerilerini ve kişisel gelişimini sağlayacak faaliyetler düzenlendi.

Etkinliğin ardından öğrenciler Rahmi Koç Müzesini gezerek programı sonlandırdı.

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Ara tatilde öğrencilerin kişisel gelişimine destek olmak için “Öğrenci Adım Adım Gelişim Programı” düzenledik. Cemre Parkı Kişisel Gelişim Merkezi’nde iki gün süren programda gençler; “Bana İyi Gelen Renkler”, “Motivasyon Haritası”, “Anahtarlık ve Bileklik” atölyelerine katıldı ve Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret ederek tatillerini verimli geçirdi. Gençlere yönelik eğitim ve etkinliklerle ara tatili dolu dolu yaşatmaya devam ediyoruz." ifade edildi.