Sincan Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetli çocuklar ve ailelerinin katıldığı anlamlı bir farkındalık programı düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, etkinlik kapsamında ailelerle bir araya gelerek hem destek mesajı verdi hem de diyabetle mücadelede dayanışmanın önemine dikkat çekti.

“Sözümüzün arkasındayız, her zaman yanınızdayız”

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Ercan, Tip 1 diyabetin günlük yaşamda ciddi zorluklara neden olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tip 1 diyabetin ne kadar meşakkatli bir süreç olduğunu en iyi yaşayanlar bilir. Bu mücadelede sizlere destek olmak bizim için bir görev. Her zaman söylediğim gibi, elimizden gelen tüm imkânlarla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dayanışmamızın ve birlikteliğimizin kalıcı olmasını temenni ediyorum.”

Etkinlik, Başkan Ercan’ın çocuklarla birlikte diyabet farkındalığını temsil eden mavi balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi. Balonların yükselişi sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler ve çocukların mutluluğu programa damgasını vurdu.