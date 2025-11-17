Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Spor Kulübü, Ankara Gölbaşı’nda Spor alanında örnek bir projeye imza atıyor...

2012 yılında kurulan Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Spor Kulübü; Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Demirkol'un destekleriyle; şehit gazi yakınlarına, yetim, öksüz ve anne babası ayrı korunmaya muhtaç çocuklarımıza ücretsiz spor eğitimi veriyor.

Milli Takım Antrenörü Şenol Kaysi ve Avrupa Dünya Şampiyonu Milli Sporcular eşliğinde her yaşa uygun Taekwondo, Kick Boks, Muaythai, Boks,Wushu, İşitme Engelli Taekwondo, ParalimpikTaekwondo, Çocuk Gelişimi branşlarında eğitimler verilerek antrenmanlar devam ediyor.

Dernek, kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğu tüm çalışmaları ücretsiz olarak veriyor. Dernek bu hizmeti verirken birçok çocuğu ve genci spora teşvik ederek sokaklardan ve kötü alışkanlardan kurtararak sporla tanıştırmak, eğitimlerini ve spor yapmalarını sağlayarak topluma sağlıklı bireyler haline getirmesini sağlıyor.

Bugüne kadar birçok milli sporcuyu yetiştirerek uluslararası alanda başarı elde ettiklerini belirten Kulüp Başkan Yardımcısı ve Milli Takım Antrenörü Şenol Kaysi, yaptığı açıklamada “ Şehit ve Gazi Çocuklarımız asla yalnız değildir. Dernek olarak amacımız, Başkanımız Sayın Fatih Demirkol beyin destekleriyle çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkarak, spor yaptırıp, boş vakitlerini değerlendirerek kötü ortam ve alışkanlıklardan uzak tutmak, topluma sağlıklı bireyler kazandırıp ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ederek, Ay Yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı tüm Dünya’ya okutmaktır.” dedi.