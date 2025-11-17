Çankaya Belediyesi, Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarda bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler, Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan geniş alanda asfalt bakım ve boyama, peyzaj yenileme ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Günlük iş ve yaya trafiğini engellemeden haftasonu ve gece saatlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ilk olarak Karanfil sokakta yeşil alanların peyzaj düzenlemesi ve asfalt bakım çalışmalarını tamamladı.

"BÖLGE ESNAFIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Bakım ve yenileme çalışması öncesinde bölge esnafı ile biraraya geldiklerini hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Yenileme çalışması öncesinde Kızılay'daki esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızın taleplerini, önerilerini aldık. Hemen sonrasında da temizlik, bakım ve yenileme çalışmalarımızı başlattık. Hem esnafımızı hem de bölgeye yolu düşen vatandaşımızı daha temiz ve daha renkli bir kent merkezi ile karşılayacağız" dedi.