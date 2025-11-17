Batman’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, su tankerinde yapılan aramada 44 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, takip sonrası uygulama noktasında durdurulan bir traktör ve arkasına bağlı su tankerinde arama yapıldı. Aramada, tankerin içerisinde 44 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.