Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Elvan Yeşilkula (24), tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Hemşirelik bölümü mezunu olan Yeşilkula'nın, babasına yardım etmek için gittiği tarladan dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Elvan Yeşilkula, babası Mollaahmetler Mahallesi muhtarı olan Hikmet Yeşilkula'ya yardım etmek için 64 LR 290 plakalı traktörle tarladan eve dönmek üzere yola çıktı. Yeşilkula'nın direksiyon yönetimini kaybettiği traktör devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktör altından çıkarılan Yeşilkula'nın yaralandığı belirlendi. Yeşilkula, sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkula, bugün sabah hayatını kaybetti. Yeşilkula'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Yeşilkula'nın, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığı bildirildi.