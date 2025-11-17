İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de heyecan ve gerilim tırmanıyor. Ecmel'in Deniz Cihan'ı kaçırması ve sonrasında torunu olduğunu öğrenmesiyle yaşanan süreç Albora'da tüm taşları yerinden oynatıyor. Sadakat'in tüm köprüleri attığı dizinin tanıtımında Vurgun'un ‘Boran’ derken yüzüne yansıyan şaşkın ifade bu akşamki bölüme dair merakı doruğa çıkardı.

‘İLK TETİĞİ ÇEKEN SEN OLACAKSIN’

Sadakat'in Cihan'a, ‘O Ecmel'i indireceksin’ çıkışıyla başlayan yeni tanıtımda, ardından Alya'ya söylediği, ‘Şimdi değil ama o çocuğu isteyecek. O zaman ilk tetiği çeken sen olacaksın’ sözü yeni bölümde kopacak fırtınanın ilk ipucunu verdi. Ecmel'in Boran'ın yaşadığını öğrenmesi ihtimalinin gerginliğe neden olduğu tanıtıma asıl damga vuransa Vurgun'un dudaklarından dökülenler oldu. Yüzünde endişeli bir ifadeyle aniden salona giren ve sadece ‘Boran’ diyen Vurgun hem Alboraları hem izleyenleri heyecanlandırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.