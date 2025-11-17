ABD, Pasifik'te bir tekneye daha saldırdı
ABD, Pasifik'te bir tekneye daha saldırdı
İçeriği Görüntüle

Berlin Senatosu tarafından onaylanan yeni ceza kataloğu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yere atılan sigara izmaritleri için ceza 80-120 avrodan 250-3 bin avroya çıkarıldı. Ayrıca, plastik poşet, tek kullanımlık bardak, içecek kutusu ve sakız gibi çöplere 250-500 avro, cam şişe ve metal parçalarına 250-800 avro, köpek dışkısını toplamayanlara ise 100-350 avro arasında ceza uygulanması öngörülüyor.

Yatak, mobilya, çocuk arabası gibi büyük eşyaların sokağa bırakılması halinde cezaların 300-1500 avro, daha büyük hacimli atıklarda ise 4 bin avroya kadar çıkacağı belirtilen düzenlemede, elektronik atıklar için bin-15 bin avro, inşaat atıkları için 100 bin avroya varan yaptırımlar getirildiği bildirildi.

Yeni düzenlemeyle, şehirdeki çöp miktarının azaltılması ve caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA