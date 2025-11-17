İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD), İspanya'nın Muğla Konsolosluğu ve Turespana işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

İspanya'nın uluslararası alanda tanınan koreograf ve flamenko dansçılarından Maria Pages, Genel Sanat Yönetmeni Pınar Ayhan ve DMEDD Başkanı Simay Gümrükçü konser öncesi AA'ya konuştu.

Pages, bu gösterinin, ülkeleri ve kültürleri birbirine bağlamanın harika bir yolu olduğunu söyleyerek, simyanın İspanya ve Türkiye'deki sanatı bir araya getirdiğini anlattı.

'Bunun düzenli çalışma ve paylaşım için çok iyi bir başlangıç ​​olabileceğini düşünüyorum.' diyen Pages, daha önce İstanbul'da bir kaç kez bulunduğunu ve Türk izleyicisinin orada da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Pages, 'Birlikte çalışıyoruz ve Akdeniz'in her zaman bağ, tarih ve kültür olduğunu düşünüyoruz.' ifadesini kullanarak, Flamenko'nun birçok kültürü bir araya getirdiğini söyledi.

Sanatçı, 'Flamenko her zaman daha fazla etkiye açıktır. Bu yüzden, bunun çok iyi ve kolay bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Sanat evrensel bir dildir, bu yüzden sanatla her zaman bağlantı kurabiliriz.' diye konuştu.

- 'Bu çok özel ve epeydir beklediğimiz bir akşam'

Genel Sanat Yönetmeni Ayhan da gösterinin hazırlıklarına başlandığı dönemi anlatarak, 'Bu çok özel ve epeydir beklediğimiz bir akşam.' dedi.

'Dünya bir kültür potasıysa bütün kültürler içine doluşup eridiğinde o insanlık gerçeği, iyilik, hoşgörü, sanat gerçeği kendini sahnede muazzam gösteriyor.' diyen Ayhan, bunun sanat yoluyla başarılmasını istediğini belirtti.

Ayhan, İspanya ve Türkiye'nin tarih boyunca dostluklarının her daim sürdüğünü, sanat alanında da birbirinden çok sayıda motif aldığını anlattı.

Geliri, DMEDD'nin sosyal yardım faaliyetlerine bağışlanacak

DMEDD Başkanı Gümrükçü de gösteriye olan ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederek, 'Özellikle, hem semahın hem flamenkonun UNESCO (İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi) tarihi miras listesine girdiği gün. Biz de 16 Kasım'da her iki kadim kültürü bir araya getiren etkinliği düzenliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz.' diye konuştu.

Projenin vizyonunun ve sanat direktörlüğünün Pınar Ayhan tarafından yapıldığını hatırlatan Gümrükçü, 'Maria Pages gibi İspanya'nın flamenkoda çok önemli bir ismi buraya geldi ve eşlik ediyor. Bizim tarafta, semahın çok yetkin isimlerinden biri Mustafa Özarslan var.' dedi.

Gümrükçü, iki çok önemli dans topluluğunun ilk kez bir sahnede buluştuğunu kaydederek, etkinlikten elde edilecek gelirin, DMEDD'nin sosyal yardım faaliyetlerine ve burslarına bağışlanacağını belirtti.