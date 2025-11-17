Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Komisyon, İçişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere bir araya gelirken, oturuma CHP’li milletvekillerinin protestosu damga vurdu.

SANDIK VE İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK' PANKARTI İLE TEPKİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe sunumu öncesi yaptığı açıklamalarda, komisyon salonuna getirilen sandık ve 'İmamoğlu’na Özgürlük' pankartıyla dikkat çekti. Ağbaba, İmamoğlu ailesine ve yakınlarına yönelik gözaltı, kayyum ve mal varlığına el koyma süreçlerinin 'organize bir siyasi operasyon' olduğunu savundu.

“KIRK YILLIK ŞİRKETİN MALLARINA EL KONULDU”

Ağbaba, açıklamalarında şu iddialara yer verdi: “İmamoğlu’na ait 70 yıllık bir şirketin tüm mallarına el konuldu, kayyum atandı, insanlar ekmeğe muhtaç edildi. İzin alınmadan yapılan aramalarda kazanmış gibi davranıldı; kasalarda yalnızca bir beylik tabancası ve tek mermi bulundu. Kadriye Kasapoğlu, 12 yaşındaki çocuğunun doğum gününde cezaevine atıldı, çınara bakacak kimse kalmadı. Belediye başkanları, bürokratlar adeta savaş suçlusu gibi teşhir ediliyor.” Ağbaba, gözaltı görüntülerinin medyaya servis edilmesini “masumiyet ilkesinin hiçe sayılması” olarak tanımladı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.