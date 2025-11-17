Merkeze bağlı Alpağut Mahallesi’nde yaşayan Orhan Demir, 15 Kasım'da mantar toplamak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve geri dönmeyen Demir'in yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çakmaklar, Pirahmetler ve Alpağut mevkisinde ormanda arama çalışma yaptı. 2 gündür süren çalışmaların ardından Orhan Demir, bugün Pirahmetler köyünün üstündeki dere yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekibinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Demir'in cansız bedeni inceleme sonrası morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA