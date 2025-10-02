Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da da hissedilen depremin merkez üssünün Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi açıkları olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü.

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. İstanbul’un birçok ilçesinde hissedilen deprem, Kocaeli, Yalova ve Bursa’da da etkisini gösterdi.

Deprem sonrası bazı bölgelerde vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığı bildirilen sarsıntının ardından artçı depremlerin yaşanabileceği belirtiliyor.