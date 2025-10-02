Çankaya Belediyesi, ekim ayı ile birlikte kültür ve sanat dolu yeni sezonu Başkentlilerle buluşturuyor. İlçedeki kültür-sanat merkezlerinde, ekim ayında iki büyük festival, üç konser, iki sergi ve onlarca etkinlik ile sanatseverlere keyifli bir takvim sunulacak.

“Zamanın Renkleri” Sergisiyle Sezon Açılıyor

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, yeni sezonun açılışında, Türk resim sanatının Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemi çağdaş sanatına uzanan yolculuğunu sergileyen “Zamanın Renkleri: Ustalar, İzler, Dönüşümler”sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide, İbrahim Çallı, Adnan Çoker, Nurullah Berk, Mehmet Ali Laga gibi isimlerin yanı sıra Osman Hamdi, Fikret Otyam, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Abidin Dino gibi ustaların eserleri sergilenecek. Sergi, 3 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Filmekimi Ankara’ya Geliyor

Türkiye’nin en uzun soluklu film festivallerinden biri olan Filmekimi, 24. yılında Çankaya Belediyesi sponsorluğunda Ankara’ya geliyor. Gösterimler 9-12 Ekim tarihlerinde Kült Kavaklıdere’de gerçekleştirilecek ve programda 20 uzun metraj ile kısa metrajlı film yer alacak.

Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali Yeniden Sahnede

Çankaya Belediyesi’nin desteklediği ve Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi Derneği tarafından organize edilen 17. Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali, 16-26 Ekim tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak. Festival boyunca oyunlar, atölyeler ve sokak gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Suna Kan Keman Günleriyle Sanat Anılıyor

2023 yılında kaybettiğimiz dünyaca ünlü sanatçı Suna Kan, doğum günü haftasında düzenlenecek 2. Suna Kan Keman Günleri ile anılacak. 17, 18, 21 ve 23 Ekim tarihlerinde ADK-DER Oda Orkestrası, Bahar Biricik ve Cem Babacan Keman ve Piyano Konserleri, Orkestra Akademik Başkent Konseri ve Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın konserleriyle sanatseverler müzikle buluşacak.