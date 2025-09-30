Gece uyurken ağızdan salya akması birçok kişi için sıradan bir durum olarak görülse de, bazı iddialara göre bu durum vücutta parazit veya kurt bulunduğunun işareti olabilir. Sosyal medyada yayılan öneriye göre, bir tatlı kaşığı kekik suyla birlikte yutularak bu sorunun doğal yollarla giderilebileceği öne sürülüyor. Peki bu iddiaların doğruluğu ne kadar gerçekçi?

Gece Salya Akması Neden Olur?

Uyurken ağızdan salya akması, genellikle burun tıkanıklığı, yüzüstü uyuma alışkanlığı, sinüs problemleri veya mide reflüsü gibi durumlarla ilişkilidir. Ağızdan nefes almak tükürük üretimini artırır ve bu durum salya akmasına neden olabilir. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan da bu durum zaman zaman görülebilir.

Parazit ve Kurtların Belirtileri Nelerdir?

İddialara göre salya akması vücuttaki parazitlerin habercisi olabilir. Ancak parazit enfeksiyonları genellikle farklı belirtilerle kendini gösterir:

Sürekli karın ağrısı

Nedensiz kilo kaybı

İştah değişiklikleri

Halsizlik

Bağırsak düzensizlikleri

Makatta gece kaşıntısı

Bu tür belirtiler görüldüğünde tıbbi destek alınması gerekir.

Doğal Yöntem Kekik Suyu Gerçekten Faydalı mı?

Sosyal medyada yer alan önerilerde, parazitlerin doğal yolla temizlenmesi için günde iki kez, bir tatlı kaşığı kekik su ile birlikte yutulması tavsiye ediliyor. Kekik, antimikrobiyal özelliklere sahip bir bitki olarak bilinse de, bu uygulamanın parazitleri vücuttan tamamen temizlediğine dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca her bitkisel ürün, herkes için uygun olmayabilir.

Her Salya Parazit Belirtisi Değildir!

Salya akması başlı başına parazit belirtisi olarak değerlendirilmemelidir. Pek çok farklı fizyolojik ve çevresel etkene bağlı olarak gelişebilir. Parazit şüphesi olan bireylerin kendi kendine tedaviye yönelmek yerine sağlık kuruluşlarına başvurmaları önerilmektedir.

SON OLARAK; Halk arasında yaygınlaşan kekik ile tedavi önerileri, dikkatli ele alınmalı ve her duyulan yöntem mutlaka doğru kabul edilmemelidir. Doğal yöntemler destekleyici olabilir; ancak tanı ve tedavi mutlaka tıbbi yollarla yapılmalıdır.