Bağcılar Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediyesi de destek veriyor. Meydana kurulan mobil sağlık tırlarında gerçekleştirilen etkinlik 3 gün boyunca devam edecek. Etkinlik kapsamında vatandaşların tansiyon, şeker, boy-kilo ve bel çevresi ölçümleri yapılırken, kalp ve damar sağlığının korunmasına yönelik de bilgilendirmeler sunuluyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK HEDEFLENİYOR

Etkinlik kapsamında uzmanlar; sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, tütün bağımlılığı ve tedavi yöntemleri konularında vatandaşları bilgilendiriyor. Böylece toplumda kalp sağlığına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği program, kalp sağlığının korunmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, kalp sağlığı için dengeli beslenmenin, yeterli su tüketiminin ve düzenli hareketin yaşam kalitesini artırdığını vurguluyor.