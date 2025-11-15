Toyota Center’da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle double-double’a çok yaklaşan bir performans sergiledi. Kevin Durant ise 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Rockets’ta Jabari Smith 22, Amen Thompson ise 19 sayılık katkı verirken, Blazers cephesinde Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Shaedon Sharpe ise karşılaşmayı 19 sayıyla tamamladı.

Bu sonuçla Rockets turnuvadaki ilk galibiyetini alırken, Blazers ilk kez mağlup oldu.

Adem Bona’lı Sixers, Pistons Deplasmanında Kaybetti

Milli oyuncu Adem Bona’nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons’a 114-105 yenildi.

Little Caesars Arena’daki maçta Adem Bona 2 sayı ve 5 ribaunt üretti. Sixers’ta Tyrese Maxey 31 sayı, VJ Edgecombe ise 18 sayı ile mücadele etti.

Pistons cephesinde Javonte Green 21 sayı ve 9 ribaunt, Daniss Jenkins ise 19 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.