Tokat kent genelinde yüksek kesimlerde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Kapadokya'da mevsimin ilk karı yağdı

Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Artova ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Van'ın ilçelerindeki yüksek kesimlere kar yağdı

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Başkale ve Bahçesaray ilçesindeki tepeler de kar yağışıyla beyaza büründü.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet ve Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere geçitlerinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kayseri

Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Talas ve Melikgazi ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, Erciyes'e çıkan yolların trafiğe kapanmaması için aralıklarla çalışma yürütüyor.

Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kar yağışının ardından Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Kars

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

Susuz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

Merkeze bağlı Akdere köyünde de bazı besiciler hayvanlarını kar altında otlatmaya çalıştı.

Bolu

Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi ile Kartalkaya, Sarıalan, Aladağ Yaylası ve Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek noktalarına gece saatlerinde kar yağdı.

Kar yağışının etkili olduğu yerler, beyaza büründü.

Bölgede karla kaplanan ormanlar ve yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

Muhabir: Ekip