CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Tanal, mesajında Kıbrıs Türk halkının kahramanlık ve kararlılık destanı ile özgürlüğünü kazandığını vurgulayarak, KKTC’nin kuruluşunun gurur verici bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Tanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Eşsiz bir kahramanlık ve kararlılık destanı ile özgürlüğünü kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Adadaki Türk varlığını yok etmeye çalışanlara karşı dimdik duran Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kıbrıs davası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

Tanal, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin Türkiye için de büyük bir önem taşıdığını belirterek, KKTC’nin daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam ettiğini söyledi.