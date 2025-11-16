TV8, uzun süredir konuşulan halka arz söylentilerini doğrular nitelikte bir adım attı. Kanalın bağlı olduğu TV8 TV Yayıncılık AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi başvurusunu yaptı. Böylece TV8, isteyen yatırımcıların pay alabileceği bir şirket olma yoluna girdi.

Başvuruya göre şirket hem sermayesini artıracak hem de ortakların elindeki bazı hisseleri satışa çıkaracak. Toplamda 35 milyon adet payın halka arz edilmesi planlanıyor. Bu adımla birlikte şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi, borç yükünü azaltmayı ve yayın yatırımlarını büyütmeyi hedeflediği belirtiliyor.