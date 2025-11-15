Adalı, oyuncunun sözleşmeli olduğunu vurgulayarak iki seçenek sunduklarını belirtti:

Profesyonelliğin gereğini yerine getirmek ve sözleşme süresi boyunca kulübe bağlı kalmak. Beşiktaş’ın belirlediği bonservis bedelini ödemek ve ayrılmak.

Rafa Silva ile yapılan görüşmeler

Başkan Adalı, Rafa Silva’nın geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldığını hatırlatarak, bu sezon Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıkmasının ardından menajeri aracılığıyla görüşme talep ettiğini ifade etti. Adalı, oyuncunun önce futbola devam etmek istemediğini, emekliliği düşündüğünü söylediğini belirtti. Ardından farklı söylemlerle, “mental olarak başka yere gitmek istiyorum” dediğini aktardı.

Adalı, kulübün tavrının başından beri oyuncuyu kazanmak yönünde olduğunu belirterek, Beşiktaş’ın maddi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı:

“Biz ilk günden beri kendisine özel davrandık, yıldız oyuncu olduğu bilerek esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik.”

Bonservis şartı ve devre arası ihtimali

Başkan Adalı, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde devre arası çıkış şartı olarak kulübü tatmin edecek bir fesih bedeli getirmesi gerektiğini söyledi. Adalı, Rafa Silva’nın “3 milyon euroyu getireyim, beni hemen bırakın” dediğini aktardı ve ekledi:

“Burası Beşiktaş! Bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Bir oyuncu Beşiktaş’tan ayrılacaksa, şartları Beşiktaş belirler.”

Profesyonellik vurgusu ve Beşiktaş’ın hedefleri

Adalı, Rafa Silva’nın sözleşmesi boyunca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini tekrar vurguladı ve gerekirse oyuncunun kulüpte kalacağını belirtti:

“Gerekirse parasını da veririz, burada oturur. İşte saha burada, forması da hâlâ duruyor. Ama ‘Ben gidiyorum’ diyerek kapıdan çıkamaz. Beşiktaş, bir oyuncu vazgeçti diye hedeflerinden asla taviz vermez.”

Adalı, devre arasında gerekli takviyelerin yapılacağını ve Beşiktaş’ı hak ettiği seviyeye taşımaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.