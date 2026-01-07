CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Kahraman’ın hem hukuki hem de sağlık açısından ciddi bir mağduriyet yaşadığını ifade etti.

“Anayasa Mahkemesi Kararına Uyulmuyor”

Özgür Özel, Tayfun Kahraman’ın MS hastası olduğunu hatırlatarak, Anayasa Mahkemesi’nin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini ve yeniden yargılama ile tutukluluk halinin kaldırılmasının istendiğini söyledi. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu karara uymadığını belirten Özel, bunun Türkiye hukuk tarihinde bir ilk ve açık bir anayasa ihlali olduğunu dile getirdi.

Özel, “Anayasa Mahkemesi’nin esastan verdiği bir karara uyulmuyor. Bu, anayasal düzenin ihlalidir ve son derece vahimdir” dedi.

“Sağlık Durumu Karardan Sonra Daha da Kötüleşti”

Tayfun Kahraman’ın sağlık durumunun son dönemde ciddi şekilde kötüleştiğini belirten Özel, cezaevi koşullarının MS hastalığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Özel, “Düzenli beslenme, güneş ışığı, hareket ve stresten uzak bir yaşam MS hastaları için hayati önemdedir. Tayfun Kahraman dört yıldır bunların hiçbirine erişemiyor” diye konuştu.

Hastanede yaptığı gözlemleri de paylaşan Özel, Kahraman’ın yardım almadan ayağa kalkmakta zorlandığını ve sol ayağında belirgin kuvvet kaybı olduğunu söyledi.

“Anayasa’yı Yok Saymak Kabul Edilemez”

Özgür Özel, Adalet Bakanı’na da çağrıda bulunarak, Anayasa Mahkemesi kararına uymayan mahkemelerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun devreye girmesi gerektiğini ifade etti. “Anayasa’yı yok sayan bir karara sessiz kalınamaz” diyen Özel, hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

“Zulüm Görüyoruz”

Özel, açıklamasında siyasi baskılara da dikkat çekerek, ana muhalefet partisinin belediye başkanları ve yöneticilerinin tutuklu olmasını eleştirdi. Gezi sürecinde Tayfun Kahraman’ın barışçıl çözümden yana olduğunu vurgulayan Özel, “Tayfun Kahraman, ‘Gezi’yi barışçıl bir şekilde bitirelim’ diyen noktadaydı. Bugün içeride tutulması büyük bir adaletsizliktir” dedi.

“Türkiye’nin Normalleşmesine İhtiyacı Var”

Özgür Özel, konuşmasının sonunda, “Benim Erdoğan’la normalleşme gibi bir derdim yok, benim bu ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var” ifadelerini kullandı. Hukuka, insan haklarına ve demokrasiye saygının Türkiye’nin temel ihtiyacı olduğunu belirtti.