A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan’ı 2-0mağlup ederek puanını 12’ye yükseltti. Bursa’da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini Hakan Çalhanoğlu(penaltı) ve Bulgar oyuncu Chernev (kendi kalesine) kaydetti.

Maçın öne çıkan anları

Karşılaşmanın 12. dakikasında Kenan Yıldız’ın taşıdığı atakta Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu auta gitti.

16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun barajdan dönmesi üzerine hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

18. dakikada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kaleci Mitov’u ters köşeye yatırarak Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi.

dakikada Kerem’in sert şutu kaleciden dönerken, milliler ikinci yarıda da birçok fırsat yakaladı. 84. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahasına gönderdiği topu Chernev kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0 oldu.

Türkiye son maçta İspanya ile karşılaşacak

Bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alan Türkiye, ikinci sıradaki yerini korudu.

Lider İspanya, Gürcistan’ı 4-0 mağlup ederek puanını 15’e çıkardı.

18 Kasım’da Sevilla’da oynanacak İspanya – Türkiye maçında galibiyet durumunda puanlar eşitlenecek ve genel averaj belirleyici olacak.

İspanya’nın averajı +19, Türkiye’nin ise +5.

Elemelerde format

Avrupa elemelerinde grup liderleri doğrudan Dünya Kupası’na gidecek.

Grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek dört takımla birlikte 16 takım, mart 2026’da play-off oynayacak.

Play-off kura çekimi 20 Kasım’da Zürih’te yapılacak.

Maçtan Notlar

İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

Maça sarı kart sınırında çıkan İsmail Yüksek, 89. dakikada gördüğü kart nedeniyle İspanya maçında forma giyemeyecek.

Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti

Karşılaşmada 22. golünü atan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım tarihinin en golcü isimleri listesinde Tuncay Şanlı’yı yakalayarak üçüncü sıraya yükseldi.

Ayrıca Bulgaristan karşısında 102. kez milli formayı giyen Çalhanoğlu, bu alanda da Bülent Korkmaz’ı yakaladı.

Atakan Karazor ilk kez milli formayı giydi

Stuttgart’ta forma giyen 29 yaşındaki Atakan Karazor, 80. dakikada oyuna girerek A Milli Takım kariyerinde ilk maçına çıktı.

Merih Demiral 60. maçına çıktı

Savunma oyuncusu Merih Demiral, milli forma ile 60. kez sahaya çıkarken toplam gol sayısı 6 oldu.

Montella’dan üç değişiklik

Teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan maçına göre ilk 11’de üç değişiklik yaparak Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın’ı sahaya sürdü.

Tribünlerden büyük destek

Bursa’da oynanan karşılaşmayı 42 bin 756 taraftar takip ederken, stat boyunca millilere yoğun destek verildi.

Müsabaka öncesinde, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker için saygı duruşundabulunuldu.