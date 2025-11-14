Montella, Bulgaristan karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini belirterek, rakibin kompakt ve hızlı geçişler yapan bir takım olduğunu ifade etti. Montella, sabırlı ve disiplinli bir oyunla istedikleri sonucu almak istediklerini vurguladı:

“Yarınki maçla alakalı beklentim, çok kompakt oynayan ve geçişlerde hızlı bir takım olacak. Kontra ataklarda da hızlı davranan, dikine oynayan bir takım bekliyoruz. Hemen skoru alamadığımızda sabırlı olmamız gerekiyor. Aceleci olmayacağız. Biz elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz.”

Montella ayrıca Bulgaristan’daki ilk karşılaşmada 6-1 kazanılan maçta gösterilen sevinç nedeniyle özür dilediklerini hatırlattı.

Montella: “Maç Hazırlık Maçı Değil”

Teknik direktör, karşılaşmayı hazırlık maçı olarak görmediklerini belirterek, hedeflerinin Dünya Kupası’nda birinci torbadan katılımı garantilemek olduğunu söyledi. Montella, adım adım ilerleyerek istedikleri sonuçları alacaklarını ifade etti.

Bahis Soruşturmasına Açıklık Getirdi

Montella, bahis soruşturmasıyla ilgili olarak, birçok futbolcunun kimliğinin çalınarak bahis işlemlerinde kullanıldığını belirtti. Montella, futbolcuların bu konularda bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsmail Yüksek: “Tek Hedefimiz Dünya Kupası”

Milli oyuncu İsmail Yüksek, tek hedeflerinin 24 yıl sonra Türkiye’ye Dünya Kupası heyecanı yaşatmak olduğunu söyledi. Yüksek, yarınki maçta performansını sergilemek istediğini belirtti:

“Yarın Bulgaristan’ı en iyi şekilde mücadele ederek yenmek istiyoruz. Tek hedefimiz Dünya Kupası’nda 24 yıl sonra ülkemize bu heyecanı tekrar yaşatmak.”