Yeni Görev Dağılımı

Başkan Vekili: İsmail Geliç’in yerine Mehmet Selvi getirildi.

Başkan Yardımcısı: Erhan Kızılmeşe’nin yerine Mücahit Şentürk göreve başladı.

Olağanüstü Genel Kurul Tarihi

Kulüp, olağanüstü genel kurul kararı alarak yeni yönetimi resmileştirme sürecine girdi. Çoğunluk sağlanması durumunda genel kurul 29 Kasım tarihinde, çoğunluk sağlanamazsa 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Başkent Temsilcisinde Yeni Dönem

Yapılan değişikliklerle birlikte, Gençlerbirliği’nde yönetim kademesinde taze bir yapılanma süreci başlamış oldu. Yeni başkan vekili ve başkan yardımcısının kulübün sportif ve idari karar süreçlerinde aktif rol alması bekleniyor.