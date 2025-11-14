Hırvatistan’da Rejika Havalimanı’ndan Zagreb Havalimanı’na gitmek için kalkış yapan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatının kesilmesinin ardından düştü. Uçağın, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan’a gittiği öğrenildi. Kazada Pilot Hasan Bahar şehit oldu.

Taziye Ziyareti Avcılar’da Gerçekleşti

Şehit Pilot Hasan Bahar’ın ailesinin yaşadığı Avcılar’daki eve giden Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet, ailenin acısını paylaştı ve taziyelerini iletti. Ziyaret sırasında, şehidin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu.

Bakan Yumaklı, şehit pilotların ülke ve millet için gösterdikleri fedakârlığın unutulmayacağını vurgulayarak, ailenin acısını paylaştıklarını belirtti.