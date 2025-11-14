2 Aralık Salı Günü Maçları

13.00: Muşspor - TÜMOSAN Konyaspor (Muş Şehir)

15.30: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Zecorner Kayserispor (Stat belli değil)

18.00: Çaykur Rizespor - Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)

20.30: Sakaryaspor - Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Aralık Çarşamba Günü Maçları

13.00: Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

13.30: ikas Eyüpspor - Astor Enerji Çankayaspor (Stat belli değil)

13.30: Özbelsan Sivasspor - Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)

13.30: İstanbulspor - SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30: Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor (Batıpark Adem Şahan)

15.30: Karacabey Belediyespor - Kocaelispor (Stat belli değil)

18.00: Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe (Stat belli değil)

20.30: Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe Günü Maçları

13.00: Yalova FK 77 - Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30: Boluspor - Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30: Fethiyespor - Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

13.30: Muğlaspor - Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)

15.30: Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967 (Iğdır Şehir)

18.00: Silifke Belediyespor - Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)

20.30: Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

TFF, maçların programının futbolseverlere zamanında duyurulmasını sağlayarak Ziraat Türkiye Kupası heyecanını tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyor. Taraftarlar, takımlarını statta veya yayın üzerinden desteklemek için hazırlıklarını yapıyor.