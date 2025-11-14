Olay, saat 16.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuyubaşı köyündeki bir inşaat alanında yaşandı. İddiaya göre kalıp sökümü yapan Seyithan Alkan ve R.A., beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

23 Yaşındaki Seyithan Alkan Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan işçilerden Seyithan Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. R.A.’nın ise entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma Soruşturma Başlattı

İş kazasıyla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattığı belirtildi. Olayın, iş güvenliği ve çalışma koşulları kapsamında araştırıldığı kaydedildi.