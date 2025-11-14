Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören ÇKS’ye kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu.

Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz.”

Toplam Zirai Don Desteği 22,9 Milyar TL’yi Aştı

Yapılan yeni ödeme ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere aktarılan toplam zirai don desteği 22 milyar 946 milyon TL seviyesine ulaştı. Destekler, özellikle don olaylarından etkilenerek ciddi verim kaybı yaşayan üreticiler için büyük önem taşıyor.

ÇKS Kayıtlı Üreticilere Ödemeler Sürüyor

Bakanlık, zararını ÇKS üzerinden beyan eden üreticilere destekleri etaplar halinde göndermeye devam ediyor. Zirai don nedeniyle ortaya çıkan tarımsal kayıpların telafi edilmesi hedeflenirken, çiftçilerin üretim maliyetlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Üreticiye Destek Aralıksız Devam Edecek

Bakan Yumaklı, paylaşımının sonunda zirai don kapsamındaki desteklerin sürdürüleceğini vurgulayarak, tarımsal üretimin güvence altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.