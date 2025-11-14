15. Hafta Maç Programı (28 Kasım – 1 Aralık)

28 Kasım Cuma

  • 17.00 Amed Sportif Faaliyetler – Esenler Erokspor (Diyarbakır)

  • 20.00 Atko Grup Pendikspor – Manisa FK (Pendik)

29 Kasım Cumartesi

  • 13.30 Erzurumspor – İstanbulspor (Kazım Karabekir)

  • 13.30 Ankara Keçiörengücü – Iğdır FK (Aktepe)

  • 16.00 Vanspor – Serikspor (Van Atatürk)

  • 19.00 Sakaryaspor – Ümraniyespor (Yeni Sakarya)

30 Kasım Pazar

  • 13.30 Sivasspor – Boluspor (BG Grup 4 Eylül)

  • 13.30 Sarıyer – Bandırmaspor (Stat belli değil)

  • 16.00 Bodrum FK – Çorum FK (Bodrum İlçe)

1 Aralık Pazartesi

  • 20.00 Adana Demirspor – Hatayspor (Yeni Adana)

16. Hafta Maç Programı (6 – 8 Aralık)

6 Aralık Cumartesi

  • 13.30 Serikspor – Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)

  • 16.00 Ümraniyespor – Amed Sportif (Ümraniye Belediyesi Şehir)

  • 19.00 Esenler Erokspor – Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

7 Aralık Pazar

  • 13.30 Iğdır FK – Adana Demirspor (Iğdır Şehir)

  • 13.30 Boluspor – Erzurumspor (Bolu Atatürk)

  • 16.00 Manisa FK – Vanspor (Manisa 19 Mayıs)

  • 19.00 İstanbulspor – Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

8 Aralık Pazartesi

17. Hafta Maç Programı (12 – 15 Aralık)

12 Aralık Cuma

  • 20.00 Adana Demirspor – Boluspor (Yeni Adana)

13 Aralık Cumartesi

  • 13.30 Sarıyer – İstanbulspor (Stat belli değil)

  • 13.30 Serikspor – Manisa FK (Stat belli değil)

  • 16.00 Sivasspor – Çorum FK (BG Grup 4 Eylül)

  • 19.00 Amed Sportif – Bandırmaspor (Diyarbakır)

14 Aralık Pazar

  • 13.30 Erzurumspor – Bodrum FK (Kazım Karabekir)

  • 13.30 Ankara Keçiörengücü – Esenler Erokspor (Aktepe)

  • 16.00 Vanspor – Ümraniyespor (Van Atatürk)

  • 19.00 Pendikspor – Iğdır FK (Pendik)

15 Aralık Pazartesi

  • 20.00 Sakaryaspor – Hatayspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Muhabir: Haber Merkezi